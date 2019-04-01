Ekrem İmamoğlu: "Rakibimizle aramızdaki fark 25 bin 158"

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AK Parti İstanbul İl Başkanı: Yıldırım'ın Aldığı Bazı Oylar İmamoğlu'na Yazıldı, Kazanan Biziz

Şeyma Döğücü, İstanbul'un İlk Başörtülü Belediye Başkanı Olarak Tarihe Geçti

CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı

15 Temmuz'da Eşi ve Oğlu Şehit Olan Nihal Olçok, İmamoğlu'na Teşekkür Etti