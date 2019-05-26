Son Dakika Haberleri: EKREM İMAMOĞLU, SAADET PARTİSİ'NİN İFTARINA KATILDI

EKREM İMAMOĞLU, SAADET PARTİSİ'NİN İFTARINA KATILDI

6 saat önce

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHASaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partilileriyle birlikte iftar yaptı.

EKREM İMAMOĞLU, SAADET PARTİSİ'NİN İFTARINA KATILDI, System.String[]

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partilileriyle birlikte iftar yaptı. İftara CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  adayı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Şişli'de düzenlediği geleneksel iftar programına katıldı.  İftara Karamollaoğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ile çok sayıda davetli katıldı. 


 

Birlikte yapılan iftarın ardından programda konuşan Ekrem İmamoğlu, "Ramazan Ayı, bereket, hissetme aynı zamanda arınma, paylaşma ayı. Bu ayı en güzel duygularla yaşamak umarım hepimize nasip olur. Bu ayda her zamankinden daha fazla titiz davranmayı, daha titiz konuşmayı, insanlara mesaj verirken en hassas şekilde kelimeleri kurmayı hepimiz vazife edinmeliyiz" dedi.


 

İmamoğlu'nun ardından söz alan ve partilerine seslenene Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçim arifesindeyiz.  İnsanlarımız gidecekler, sandıkta oylarını kullanacaklar. Oylarını kullanırken bilinçli oy kullanmak mecburiyetindeler. Neticede bir kişi seçilecek. Bu günkü ortamda  demokrasi ortamında başa gelen kişiyle birlikte çalışacağız. Tebrik edeceğiz. Başarılar dileyeceğiz. Yanlış yaparsa hatırlatacağız. Bizim derdimiz birilerini illa rencide etmek veya kötülemek değil. Dost acı söyler. Yetkili makamlarda bulunanların hatalarını gündeme getiremiyorlarsa siz onların dost göründüklerine bakmayın. Bütün dostlarımızı ikaz ediyoruz. Biz dostuz. 82 Milyonu kardeş biliyoruz. Farklılıklarımıza rağmen kardeşçe yaşamayı becerebilirsek problemlerin üstesinden gelmek çok da zor olmaz" diye konuştu. 


Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:16 Kaynak: DHA
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