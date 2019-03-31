Ekrem İmamoğlu Sandığından Birinci Çıktı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan kendisine 243 oy çıktı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan kendisine 243 oy çıktı.



Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu'ndaki 1382 nolu sandığın sonucu belli oldu. Sandıktan İmamoğlu'na 243 oy çıkarken Binali Yıldırım ise 60 oy aldı. - İstanbul

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CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Sandığından CHP Çıktı

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