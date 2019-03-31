Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu Sandığından Birinci Çıktı

Ekrem İmamoğlu Sandığından Birinci Çıktı

12 dakika önce

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan kendisine 243 oy çıktı.

Ekrem İmamoğlu Sandığından Birinci Çıktı, System.String[]
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan kendisine 243 oy çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı Beylikdüzü Haldun Taner İlkokulu'ndaki 1382 nolu sandığın sonucu belli oldu. Sandıktan İmamoğlu'na 243 oy çıkarken Binali Yıldırım ise 60 oy aldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:12 Kaynak: DHA

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