Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu Seçim Çalışmaları İçin Silivri'de

Ekrem İmamoğlu Seçim Çalışmaları İçin Silivri'de

33 dakika önce

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Silivri'ye gitti.

Ekrem İmamoğlu Seçim Çalışmaları İçin Silivri'de, System.String[]
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Silivri'ye gitti.  Silivri'de Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan İmamoğlu'na  Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da eşlik etti. 

CHP'nin Silivri Belediye Başkan adayı da olan Işıklar, ekili bölgeleri gezdirerek İmamoğlu'na bilgiler verdi. Üretim merkezindeki tarımsal faaliyetleri anlatan Işıklar, " Türkiye'de tek bir proje. Daha da geliştirerek dünyadaki tarım üreticilerini hayran bırakabiliriz" dedi. İmamoğlu ve Işıklar'ın kucağına kuzu alması ise renkli anlar oluşturdu. Üreticilerle görüşen İmamoğlu, "Tarımla uğraşan herkesin üretimini vatandaşla buluşturan bir sistem kuracağız. Sizler 'Kime satacağız?' diye düşünmeyeceksiniz. Çok güzel çalışmalarımız olacak. Şu anda burası da İstanbul'a ve Türkiye'ye bir örnek projedir. Özcan Başkanı'mız bu konuda iyi çalışmalar yapıyor. Proje demek sadece bina yapmak değildir" dedi.

Bir kuzuyu kucağına alarak seven İmamoğlu, incelemelerini tamamladıktan sonra üretim merkezinden ayrıldı. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:07 Kaynak: DHA

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