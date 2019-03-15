Ekrem İmamoğlu Seçim Çalışmalarını Şile'de Sürdürdü
1 saat önce
İstanbul - EKREM İMAMOĞLU SEÇİM ÇALIŞMALARINI ŞİLE'DE SÜRDÜRDÜ(Pazar ziyareti)(Tür: İstanbul)
İstanbul - EKREM İMAMOĞLU SEÇİM ÇALIŞMALARINI ŞİLE'DE SÜRDÜRDÜ(Pazar ziyareti)
(Tür: İstanbul)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:23 Kaynak: DHA
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'na AK Parti Seçim Bürosunda Çay Hediye Ettiler
İstanbul Bahçelievler'de Panik Yaratan Görüntü: Sosyal Medyadan Tepki Yağdı
Atatürk Havalimanı Arazisine Yapılacak Projenin Görseli Ortaya Çıktı
Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası İBB'den Konser Açıklaması!