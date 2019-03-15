Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu Seçim Çalışmalarını Şile'de Sürdürdü

Ekrem İmamoğlu Seçim Çalışmalarını Şile'de Sürdürdü

1 saat önce

İstanbul - EKREM İMAMOĞLU SEÇİM ÇALIŞMALARINI ŞİLE'DE SÜRDÜRDÜ(Pazar ziyareti)(Tür: İstanbul)

Ekrem İmamoğlu Seçim Çalışmalarını Şile'de Sürdürdü, System.String[]
İstanbul - EKREM İMAMOĞLU SEÇİM ÇALIŞMALARINI ŞİLE'DE SÜRDÜRDÜ(Pazar ziyareti)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:23 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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