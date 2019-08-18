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EKREM İMAMOĞLU SELİN VURDUĞU ÜSKÜDAR'I ZİYARET ETTİ

1 saat önce

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, selin vurduğu Üsküdar Bosna Bulvarı Göktürk sokağı ziyaret etti.

EKREM İMAMOĞLU SELİN VURDUĞU ÜSKÜDAR'I ZİYARET ETTİ, System.String[]
/ İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, selin vurduğu Üsküdar Bosna Bulvarı Göktürk sokağı ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, sel nedeniyle çöken sokaktaki çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.  Gazetecilerin yağmur öncesi yolda toprak bulunduğun yönündeki sorusu üzerine Ekrem İmamoğlu, "Burada kullanılan stabilize yapılmış" dedi. Kendisine eşlik eden İBB yetkilileri de, İmamoğlu'na yol yapım çalışması nedeniyle sokağa bayramdan önce stabilize işlemi yapıldığını aktardı. Ekrem İmamoğlu daha sonra çalışmaları sürdüren görevlilerle bir süre sohbet etti.


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Ekrem İmamoğlu, Saraybosna, İstanbul, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:44 Kaynak: DHA
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