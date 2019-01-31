Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu Semt Pazarında Lahana Sattı

Ekrem İmamoğlu Semt Pazarında Lahana Sattı

1 saat önce

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi Esentepe semt pazarındaki esnafı ziyaret ederek vatandaşlara lahana sattı.

Ekrem İmamoğlu Semt Pazarında Lahana Sattı, System.String[]
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi Esentepe semt pazarındaki esnafı ziyaret ederek vatandaşlara lahana sattı.

Sultangazi'de seçim çalışmalarına öğle saatlerinde Cebeci Mahallesi'ndeki esnaf ziyareti ile başlayan Ekrem İmamoğlu'nun ikinci durağı Esentepe Semt pazarı oldu. Pazarda vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, pazar ziyaretinin sonunda bir lahana tezgahının üstüne çıkarak lahana sattı. Pazar esnafı Hamza Özaslan ile pazarlık yapan İmamoğlu, lahananın fiyatını 10 liradan 6 liraya düşürdü. İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi üzerine iş yoğunluğu artan Hamza Özaslan'a yardım ederek lahana satışı yaptı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:51 Kaynak: DHA

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