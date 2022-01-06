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Ekrem İmamoğlu: Sesi kötü çıkan hiçbir tarafa bakıp vaktimizi boşa harcamayız - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu: Sesi kötü çıkan hiçbir tarafa bakıp vaktimizi boşa harcamayız

06.01.2022 12:50
Ekrem İmamoğlu: Sesi kötü çıkan hiçbir tarafa bakıp vaktimizi boşa harcamayız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Veri Laboratuvarı açılışında konuştu. İçişleri Bakanlığı, İBB'de terörle iltisaklı 577 kişinin çalıştığına yönelik iddiasının ardından İBB'de teftiş başlatılmıştı. Kamuoyunda büyük tartışma yaratan konuyla ilgili iktidarın ortağı MHP lideri Bahçeli de, İmamoğlu'nu sorumlu tutmuş ve 'suçu ispatlanırsa görevden alınmalı' demişti.

Başakşehir Veri Laboratuvarı açılışında 'gündem değiştirme çabaları'na da göndermede bulunan İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

- Bu ülkenin bana göre dünyada sayılı muazzam bir genç nüfusunun olduğunun altını çizerek, o gençlerin de bu yolculukta varlığını güçlendirecek bir altyapıyı ne yazık ki oluşturamadık. Ne yazık ki en acı beyin göçünü biz bu alanda yaşıyoruz.

- Türkiye'nin 30-35 yaş altı nüfusunun yüzde 60-65 düzeyinde olduğunu düşünürseniz 21. yüzyılda hiçbir santimetresinin ıskalanmaması gereken bir ortamda biz tümden bu alanı ne yazık ki boşlukta bıraktık. Ne yazık ki bu alanı yönetmesi gereken gerçek insanlarımıza bu işi devretmedik.

- Hele hele bu alan, girişimcilik özgürlük ister. Teknolojiye dönük ruh sizden paylaşımcı bir ortam ister, asla baskıcı bir ortam istemez. Maksimum iletişimde olmalılar. Önyargı yoktur orada akıl ve bilim vardır.

- Özgür alan sağlarsak, teknolojinin desteklendiği bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti dünyanın en üst seviyede teknolojik ürünlerini üreten ve katma değeri en yüksek kaynak üreten bu ülkenin geleceğine dair sermayeyi akıtan beyinler olacaktır. O bakımdan ben bu tür girişimleri çok önemsiyorum.

"ÇAĞI KAÇIRMAMALIYIZ AMA NE YAZIK Kİ BAŞKA GÜNDEMLERİ KONUŞUYORUZ"

- Gerçek gündemimizin bu olması gerektiğini düşünüyorum. 21. yüzyılda hangi terminoloji var diye şurada kelimeleri yazsak belli bir neslin üstü yüzde 60-70'ini belki anlamayacak bile. Bizim çağı yakalamak, çağı kaçırmamak üzerine bir sistemimizin olması lazım. Ama biz bugün ne yazık ki başka gündemleri konuşuyoruz. Bu çağı kaçırırsak milletimize, cumhuriyetimize ve binlerce yıllık geçmişimize ihanet etmiş oluruz. Türkiye Cumhuriyeti gençliğine bu yakışmaz. Bu yatırımlarımız devam edecek.

- Kendi içine kapanık bir sistem, yönetim ve idare asla olmadık ve olmayacağız.

- Dünyada artık her şey şeffaf. Bilginin erişilebilirliği konusunda herkes açık olmak zorunda.

"VAKTİMİZİ BOŞA HARCAMAYIZ"

- Kim hangi gündeme çekmek isterse istesin, bizim gündemimiz yüzümüzün dönük olduğu 16 milyon insanımızdır. Sesi kötü çıkan hiçbir tarafa bakıp vaktimizi boşa harcamayız. Vaktimizi sizler için, geleceğimiz için harcayacağız.

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Ekrem İmamoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu: Sesi kötü çıkan hiçbir tarafa bakıp vaktimizi boşa harcamayız - Son Dakika


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