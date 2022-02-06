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Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye'nin önündeki inşaatla ilgili tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye'nin önündeki inşaatla ilgili tartışmalara son noktayı koydu

06.02.2022 21:39
Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye'nin önündeki inşaatla ilgili tartışmalara son noktayı koydu

İlim Yayma Vakfı'nın Süleymaniye Camii çevresindeki yeni binasının inşaatının yer aldığı fotoğrafla ilgili tartışmalar sürüyor. Konuyla ilgili İmamoğlu, "Bu yapının yapıldığı alan ve yapı bu proje içerisinde tekrar ele alınacaktır" açıklamasını yaptı. Süleymaniye'nin tarihsel kimliğine ve değerine aykırı proje ve uygulamalara izin verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Süleymaniye Camii çevresindeki bir inşaatın fotoğrafı geçtiğimiz günlerde çok kouşularak tartışmalara neden oldu. Konuyla ilgili İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, söz konusu yükselen yapının İlim Yayma Vakfı'nın yaptığı yeni binası olduğunu ve Nisan 2019'da dönemin İBB'sinin projesini onayladığını söyledi. Vakıf ise "Süleymaniye'nin siluetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Süleymaniye'nin önündeki inşaatla ilgili tartışmalara Ekrem İmamoğlu son noktayı koydu

EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Tartışmalara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil oldu. İlim Yayma Vakfı'nın açıklamasını olumlu bulan İmamoğlu, "Süleymaniye Camii'nin ruhunu bozan ve silüetinin önüne geçen yapı konusunda mülk sahiplerinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek konusunda yaptıkları açıklama kamusal vicdana ve yasal dayanaklara uyma konusunda olumlu bir gelişmedir" dedi.

"TEKRAR ELE ALINACAK"

Açıklamalarının devamında İmamoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Binanın yapıldığı parsel ve adanın onaylı olduğu söylenen avan projesi İBB tarafından onaylanmamıştır. Alanda avan proje yapma ve onaylama yetkilisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Bu yapının yapıldığı alan ve yapı bu proje içerisinde tekrar ele alınacaktır.

Süleymaniye'nin önündeki inşaatla ilgili tartışmalara Ekrem İmamoğlu son noktayı koydu

"TARİHSEL DEĞERİNE AYKIRI PROJELERE İZİN VERMEYECEĞİZ

Paydaşlarla iş birliği içerisinde Süleymaniye Camii'nin tarihi kimliğine uygun yenileme avan projeleri hazırlayacağız. Bunun dışında Süleymaniye'nin tarihsel kimliğine ve değerine aykırı proje ve uygulamalara, yenileme alanları avan proje onay makamı olarak izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Süleymaniye'nin önündeki inşaatla ilgili tartışmalara Ekrem İmamoğlu son noktayı koydu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Süleymaniye Camii, Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye'nin önündeki inşaatla ilgili tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu, Süleymaniye'nin önündeki inşaatla ilgili tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika
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