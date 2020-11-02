İmamoğlu taburcu oldu - Son Dakika

İmamoğlu taburcu oldu

İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 10 gündür tedavi gördüğü özel hastaneden taburcu oldu. İmamoğlu'nun 4 gün daha karantinada bulunacağı öğrenildi.

Yüksek ateş şikayetiyle, başvurduğu özel bir hastanede 23 Ekim'den beri tedavi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu oldu. Başkan İmamoğlu, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, " İzmir'de yaşanılan deprem hepimizin canını yaktı. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Umarım iyi haberler almaya devam ediyoruz. Türkiye'de ve İstanbul'da bir numaralı gündemin deprem olduğunu bir kez daha bu süreç bize hatırlattı. Başka bir konuyu konuşmanın yersiz olduğunu, bu konu üzerine milletçe odaklanmamız gerektiğini hatırlatmış oldu. 10 gün sonra taburcu oluyorum. Tedavi sürecimin büyük bir bölümünü burada iyi geçirdiğimi ifade edebilirim. Ateşim 4 gün sürdü. Sonra normale döndü. Tedavi sürecimiz devam etti. Ateşin dışında başka bir semptom yaşamadım. Bizi arayan herkese çok teşekkür ederim. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Covid-19 testim pozitif çıkmadan 2 gün öncesi burada apandis ameliyatı oldum. 4 gün daha karantina sürecim devam edecek. Cuma günü itibariyle işime ve gücüme devam edeceğim. Karantina günü biter bitmez İzmir'e gideceğim" açıklamasında bulundu.