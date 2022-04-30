Ekrem İmamoğlu Tuzla'da Yanan Fabrikada İnceleme Yaptı - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'da yanan boya ve vernik fabrikasında incelemelerde bulundu. İmamoğlu, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı yangınla ilgili, "İstanbul'da daha fazla denetim, daha fazla irtibat ve kendi içerisinde de alınması gereken çokça tedbir var. ya da yapılan denetimlere rağmen bunlara uymama konusunda da birtakım ısrarlar var. Topyekün bir bilinç istiyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki sanayi sitesinde yanan çıkan fabrikada bugün incelemelerde bulundu. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı yangınla ilgili açıklama yapan İmamoğlu, daha fazla denetim yapılması gerektiğini söyledi.

İmamoğlu, İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak'ında kendisine eşlik ettiği incelemelerin ardından şunları söyledi.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN, 3 EMEKÇİ KARDEŞİMİZİ KAYBETTİK: Geçmiş olsun. Başımız sağ olsun. Ne yazık ki 3 emekçi kardeşimizi kaybettik. Bu tür sanayi tesisleriyle ilgili, az önce sitenin başkanı arkadaşımızla da konuştuğumuz kadarıyla ne yazık ki İstanbul'da daha fazla denetim, daha fazla irtibat ve kendi içerisinde de alınması gereken çokça tedbir var. ya da yapılan denetimlere rağmen bunlara uymama konusunda da birtakım ısrarlar var. Topyekün bir bilinç istiyor. Bu süreç, sadece ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ya da bakanlık denetlesin, yetmiyor. Çünkü insanların da bu tür tesislerde nasıl çalışacağına dair mevzuata yaşamın her anında uyması gerekiyor.

SADECE MALA HASAR OLSA BUGÜN ÇOK FARKLI BAKARDIK OLAYA AMA 3 İNSANIMIZ HAYATINI KAYBETTİ: Ne yazık ki burada da bir patlama sonucu sadece binaya hasar olsa, sadece mala hasar olsa bugün çok daha farklı bakardık olaya, ama ne yazık ki üç insanımız hayatını kaybetti, yaralılar var. Neyse ki şükürler olsun yaralılar, hafif yaralı. Bir o kadar da çevre binalarda epeyce bir tahribatla karşı karşıyayız. Bu süreçle ilgili tabii ki olay inceleme ve diğer hukuki süreçler yürütülüyor. Biz de takip içerisinde olacağız hem Büyükşehir Belediyemizin ekipleri hem ilçe belediyemizin hem sanayi sitesinin sorumluları bir araya gelip, bu alandaki var olan diğer tehditler neyse hızlıca daha fazla tedbirin nasıl alınması hususunda da iş birliğini yapacağız."