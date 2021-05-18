Ekrem İmamoğlu Twitch kanalını resmen açtı! - Son Dakika

Haziran 2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu Twitch kanalını resmen açtı. Gençler için birçok projesi olan Ekrem İmamoğlu, projelerini yavaş yavaş hayata geçiriyor.

İkincisi düzenlenecek olan Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali ile birlikte Ekrem İmamoğlu'nun Twitch kanalı da hayata geçiyor. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi sosyal medyayı etkin kullanan siyasetçiler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda Mansur Yavaş, Pelin "pqueen" Baynazoğlu'nun canlı yayın konuğu olmuştu.

Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali ise 19-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalin açılışı ise yarın 19.00'daki "Zor Sor" etkinliğiyle olacak. Festival boyunca birçok sanatçı, sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi gençlerle buluşacak. 4 gün boyunca canlı konserler, sohbetler ve espor turnuvalarına sahne olacak etkinliğin sunuculuğunu Tuana Yılmaz ile Efe Uygaç üstlenecek.

Festivale katılım ise ücretsiz. Festival "ibbsporistanbul" Twitch kanalı üzerinden gerçekleştirilecek. Kanala hızlıca gitmek için buraya tıklayabilirsiniz. Herkese iyi eğlenceler!

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