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Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na Kanal İstanbul konusunda tepki gösterdi: Cahillikten kırılıyorlar - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na Kanal İstanbul konusunda tepki gösterdi: Cahillikten kırılıyorlar

25.06.2021 09:36

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'u bir beka projesi olarak gören Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na "Cahillikten kırılıyorlar" sözleriyle tepki gösterdi. Karaismailoğlu'nun "Kanal İstanbul projesiyle birlikte Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışmasıyla müsilaj sorunu bitecek" sözlerine de tepki gösteren İmamoğlu, "Bir tane bilimsel makale açıkla, bir tane bilim insanının ismini ver" diyerek sitem etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın temel atma töreni yapılacak Kanal İstanbul'un gençlere iş, ailelere aş olarak döneceğini iddia etmişti.

"EKONOMİK KALKINMA HEDEFLERİ İÇİN KANAL İSTANBUL KİLİT ROL OYNUYOR"

Projeyi bir beka meselesi olarak gören Bakan Karaismailoğlu, " Türkiye; küresel alanda söz sahibi olma hedefiyle adım atan, Karadeniz'i Ticaret Gölü hâline dönüştürmeye çalışan çok güçlü bir ülkedir. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizdeki ülkemizin küresel bir lojistik merkez olması hedefi, gençlerimize iş, ailelerimize aş olarak dönecektir. Toplumsal ve ekonomik kalkınmanın temel dinamikleri olan bu hedeflerimize ulaşmada ise Kanal İstanbul kilit rol oynamaktadır. Kanal İstanbul halkımız için doğru olandır; Kanal İstanbul Türkiye için doğru olandır." ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NDAN BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NA SERT ELEŞTİRİ

Bakan Karaismailoğlu'nun Kanal İstanbul ile ilgili sözlerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki gecikmedi. Medyascope yayınında Ruşen Çakır'a değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, Bakan Karaismailoğlu için "Cahillikten kırılıyorlar" ifadesini kullandı.

"BİR TANE BİLİMSEL MAKALE AÇIKLA"

Karaismailoğlu'nun "Karadeniz Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu. Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek" sözlerine de tepki gösteren İBB Başkanı İmamoğlu şunları söyledi;

"Bu sözler üzerine o gün mesaj attım kendisine. Dedim ki bilimsel bir kanıtınız varsa bana yollayın. Bunu bu ülkenin bakanı açıklıyor. Bir tane bilimsel makale açıkla ya da bir bilim insanının ismini ver. Ben Ekrem İmamoğlu olarak şu ana kadar kullandığım hiçbir cümlenin sahibi değilim. Hepsi bilim insanlarının değerlendirmeleridir."

Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na Kanal İstanbul konusunda tepki gösterdi: Cahillikten kırılıyorlar

Adil Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu, Karadeniz, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'na Kanal İstanbul konusunda tepki gösterdi: Cahillikten kırılıyorlar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (2)
  • Recep Güngör: ist..Havaalanı yapılırken istemezük zihniyeti o gün ne paylaştılarsa bu günde aynı taraneleri paylaşıyorlar....Siz bu ülkeye eser kazandırmaya tarih boyunca itiraz ettiniz...DÜNYADAKİ KANALLARA BAKIN .... Cevap Yaz 13 9 Yayından Kaldır
  • Yasin Alpata: Otur oturduğun yerde İmamoğlu.Sen vaadettigin hizmetleri icraa et. Hükümetin işlerine burnunu sokma.. Ayrıca sen bir belediye başkanısin.Kendini Cumhurbaşkanı falan mı zannediyorsun. Cevap Yaz 26 25 Yayından Kaldır
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