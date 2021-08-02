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Ekrem İmamoğlu, Unkapanı Kavşağı Köprüsü'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, Unkapanı Kavşağı Köprüsü'nde incelemelerde bulundu

02.08.2021 09:10
Ekrem İmamoğlu, Unkapanı Kavşağı Köprüsü'nde incelemelerde bulundu, System.String[]

77 günde bitirilen köprü üzerinde konuşan İmamoğlu; İSKİ ve Fen İşleri'nin bölgedeki çalışmalarının devam edeceği bilgisini paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz verildiği tarih olan 31 Temmuz'da tamamlanan Unkapanı Kavşağı Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. İmamoğlu, tamamlanan ve devam eden çalışmalarla ilgili olarak İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut ve İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu tarafından bilgilendirildi. İmamoğlu, inceleme gezisiyle ilgili değerlendirmesini de yenilenen köprü üzerinde yürürken gerçekleştirdi.

"İSKİ'NİN 90 GÜNE YAKIN İŞİ VAR"

Tarihi yarımadanın girişi konumunda bulunan Unkapanı Kavşağı Köprüsü'nün yıllardır ihmal edilmiş bir alan olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

"Buradan bir Eminönü-Alibeyköy tramvay hattımızın geçişi var. Zor bir işti. Ama arkadaşlarım, buradaki emekçiler, yüklenici firmamız güzel bir iş çıkarttı. Söylediği tarihte bitirdi. 31 Temmuz'da burası hizmete girdi. Bugün onu tespite geldik. Fakat konu bitmedi henüz. Burada epey bir işimiz var. Şimdi bu tramvayın geçişinin sağlanacağı tünel devam ediyor. Buradaki yağmur sularının deplaseleri devam ediyor. Bütün bu işler kademeli, birbirini takip eden sistemde devam ediyor. 90 güne yakın İSKİ'nin işi var. Aynı anda Fen İşleri'miz yoluna devam edecek. Tramvay hattımızın rayları döşenmeye başlandı. Pırıl pırıl bir hale geldiği dönem, yaklaşık olarak Temmuz 2022. Ama şu an trafik aksamıyor. Bir miktar içinde bu farklı farklı işler yapılırken, yine ufak tefek bağlantı yollarında yol kesilecek, tekrar açılacak. Ama Temmuz 2022'de, on yıllarca İstanbul'a hizmet eden bu kavşak tümden hizmete girmiş olacak."

"BETON KALICI SANAT ESERLERİYLE DEĞERLENECEK"

Kavşağın beton görüntülerinin olduğu noktaları kalıcı sanat eserleriyle değerlendirmek istediklerini dile getiren İmamoğlu, "Bu tarihi izi, burada en güzel şekliyle yıllara yaygın bir biçimde bir iz olarak bırakmak istiyoruz. Buna da ayrıca arkadaşlarım çalışacaklar. Güzel bir emek verildi. Özellikle tramvayın buradaki geçişinin olacağı bölüm devam ediyor. O çok önemli. Bir an önce Cibali'ye kadar getirdiğimiz bu çalışma, bir an önce Eminönü Meydanı'na ulaşsın istiyoruz. Güzel bir meydanla İstanbul'u buluşturalım çabası içindeyiz. Bu yönüyle arkadaşlarım, emeğini devam ettiriyor, ben de keyifle izliyorum. İstanbulluya da böyle bir bilgi verdik güzel pazar gününde. İstanbul'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"YANGINLAR, TAHMİN EDİLEMEZ SÜRPRİZ İŞLER DEĞİL"

Ülke olarak zor günlerden geçtiğimize vurgu yapan İmamoğlu, sözlerini şu mesajlarla noktaladı:

"İklim değişikliği, küresel ısınma, yangınlar… Bunların hepsi tahmin edilmez, sürpriz işler değil. Bütün bunlar aslında yangının ne zaman, ne şekilde olabileceği riski, ülkeler tarafından biliniyor. O bakımdan doğayla güreş yapmamak, doğayla boğuşmamak, doğayı tahrip etmemek çok kıymetli bir şey. Bunu niye ucuna ekledim? Şehirlerin ihtiyacı var, kırsalın ihtiyacı var. Gerçek ihtiyaçlardan, insani talepler üzerinden yürüyelim ama memleketi harap edecek işler yapmayalım Bir de bu tür afetlere hazırlıklı olalım. Biz de bir yandan buna çok yoğun çalışıyoruz. Niye bir yandan itfaiye eri alıyoruz? Niye bir yandan zabıta alıyoruz? Çünkü işte bu tür anlarda lazım olacak. Allah korusun. Her türlü afete hazırlıklı olmalıyız. Bir yandan bu eksikleri kapatmalıyız. Bir yandan da şu anda yürüyen yangınla ilgili süreçleri, bir an önce söndürüp tamir etmeliyiz. Hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. İnşallah bir an önce yangınları söndürürüz. O afeti de bertaraf ederiz."

Ekrem İmamoğlu, Unkapanı Kavşağı Köprüsü'nde incelemelerde bulundu

Ekrem İmamoğlu, Unkapanı, İstanbul, Tramvay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu, Unkapanı Kavşağı Köprüsü'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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