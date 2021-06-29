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Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek

29.06.2021 13:42

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği gerekçesiyle, faizi hariç 20 bin TL tazminat ödemesine karar verildi.

5 Haziran 2019 tarihinde dönemin CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve şu anki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, VIP krizi yaşanmıştı. İmamoğlu ve beraberindekilerin yasal hakları olmadığı halde Ordu- Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemesi sonrası tartışma çıkmıştı. Tartışma sonrası dönemin Ordu Valisi Seddar Yavuz tarafından İmamoğlu aleyhine manevi tazminat davası açıldı. Söz konusu davada karar çıktı.

"FAİZİ HARİÇ 20 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK"

İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından bugün 9'uncu duruşması görülen davada mahkeme İmamoğlu'nun Vali Seddar Yavuz'a 20 bin TL manevi tazminat ile birlikte faizinin ödemesine hükmetti. Vali Seddar Yavuz'un Avukatı Resul Yılmaz, Ekrem İmamoğlu aleyhine açtığımız manevi tazminat davasının İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bugünkü duruşmasında sonuçlandığını belirterek, "İmamoğlu, Vali Yavuz'a 20 bin TL tazminat ile birlikte bu tutarın faizini ödeyecek" dedi.

7 BİN 80 LİRA CEZA KESİLMİŞTİ

Öte yandan, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde İmamoğlu hakkında açılan ve 17 Mart 2021 tarihinde karar verilen ceza davasında Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi sanık İmamoğlu'nu cezalandırmış ve 354 günün karşılığı olarak 7 bin 80 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetmişti.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylar sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "Valiniz tam bir it" ifadesini kullandığı iddia edilmişti. İmamoğlu ise "basitlik" dedim diyerek savunma yapmıştı.

Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek

Ekrem İmamoğlu, Türk Lirası, İstanbul, Ordu, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek - Son Dakika Ekonomi


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