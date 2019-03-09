Ekrem İmamoğlu Ve Gökhan Yüksel, Kadınlar Günü Etkinliğine Katıldı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü İstanbul'da coşkuyla kutlandı.

İmamoğlu etkinliğin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak, "Heyecanı gördünüz, heyecan bu işte, gençlik heyecanı. Bu gençlik heyecanıyla Kartal Kazanacak. Başkanımızın çok çalışkan olduğunu görüyorum. Projelerimiz bir bütündür. Kartal kazanacak, İstanbul kazanacak. Kartallılarla buluşacağız." ifadelerini kullandı.

Gökhan Yüksel: Kadın demek emek ve fedakarlık demek

Gökhan Yüksel, ardından CHP Kartal Kadın Kolları'nın 8 Mart etkinliğine katıldı. Etkinlikte konuşan Yüksel, "8 Mart Emekçi Kadınlar Günü,acılarla dolu bir mücadelenin sonunda kadınların haklarını kazanmalarıdır. Kazanılan haklar zamanla ellerinizden alınabilirdi, fakat mavi gözlü bir dev, Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı. Kadınlarımızın hak ettiği değeri kanun maddesi haline getirdi. Ben de bir Atatürk genci olarak diyorum ki; iyi ki varsınız, kadın demek emek ve fedakarlık demek. Hepinizin dünya emekçi kadınlar gününü kutluyorum." dedi.

CHP Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel, daha sonra Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ve Erzincan Refahiye Mendemebaşı Köyü Derneği'nin 8 Mart etkinliklerine katıldı.