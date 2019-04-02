Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Bir Araya Geldi

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Bir Araya Geldi

40 dakika önce

ANKARA (İHA) – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Bir Araya Geldi, System.String[]
ANKARA (İHA) – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş bir araya geldi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin sona ermesinden ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Anıttepe Seçim Koordinasyon Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede iki ismin aileleri de yer aldı. İmamoğlu görüşmenin ardından İstanbul'a gitmek üzere havaalanına doğru yola çıktı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:13 Kaynak: İHA

Ankara, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, İmamoğlu, Güncel
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