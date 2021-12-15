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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu: Karşı değiliz - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu: Karşı değiliz

15.12.2021 17:22

İstanbul Sanayi Odası'nı ziyareti öncesi gazetecilerlerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilme durumu soruldu. Kılıçdaroğlu daha önce adaylıklarıyla ilgili olumlu konuşmadığı Yavaş ve İmamoğlu'na ilişkin bu kez, "Karşı değiliz. Arkadaşlarımız şu anda çalışıyorlar, başarılı bir süreci İstanbul ve Ankara'ya yaşatıyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu ile ilgili "İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok." açıklamasını yapmıştı.

"YENİ BİR ŞEY DEĞİL"

İstanbul Sanayi Odası'nı ziyareti öncesi gazetecilerle konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu açıklamaları soruldu. "Yeni bir şey değil aslında" diyen Kılıçdaroğlu, "İttifak, demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemini getirmek istediğimiz arkadaşlarımızla birlikte karar vereceğiz. Bugün bir temas olmadı." dedi.

İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI SORULDU

Kılıçdaroğlu'na Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlarının adaylığına karşı olduğu iddiası da soruldu. Daha önce bu konuda ''Bizim iki büyükşehir belediyesinde Ankara ve İstanbul'da Meclis çoğunluğumuz yok. Siz eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz, bazı sözler vermişseniz o sözleri yerine getireceksiniz" diyen Kılıçdaroğlu, bu kez "Karşı değiliz. Arkadaşlarımız şu anda çalışıyorlar, başarılı bir süreci İstanbul ve Ankara'ya yaşatıyorlar" diye cevap verdi.

"TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarının sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Talihsiz bir açıklama. Bakanlar ekonominin gidişini şahsileştirmezler. Kendi şahsi durumlarını, ekonomik pozisyonla bir tutmazlar. Dolayısıyla talihsiz bir açıklama" şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu: Karşı değiliz

İstanbul Sanayi Odası, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu: Karşı değiliz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu: Karşı değiliz - Son Dakika
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