Ekrem İmamoğlu, Vefa Salman'ın görevden alınmasına tepki gösterdi: Hukuki değil siyasi bir karardır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu, Vefa Salman'ın görevden alınmasına tepki gösterdi: Hukuki değil siyasi bir karardır - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, Vefa Salman'ın görevden alınmasına tepki gösterdi: Hukuki değil siyasi bir karardır

20 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın bakanlık kararıyla görevinden alınmasına bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, kararla ilgili "Hukuki değil siyasi bir karar" ifadesini kullandı.

Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, Salman'a destek verdi.

İmamoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yalova Belediye Başkanımız @VefaSalman'ın görevden alınması hukuki değil siyasi bir karardır. Bu tür yöntemlerle kamuoyu oluşturmaya çalışan aklın başarılı olmadığını zaman hep göstermiştir. Belediye Başkanımızın yanındayız."

İşte İmamoğlu'nun paylaşımı:

NE OLMUŞTU?

Son dönemlerde zimmet soruşturmasıyla gündeme gelen CHP'li Yalova Belediyesi'nde iki isim görevden alındı. Soruşturma kapsamında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Ekrem İmamoğlu, Vefa Salman'ın görevden alınmasına tepki gösterdi: Hukuki değil siyasi bir karardır
Son dakika: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alındı

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasına ilk tepki: Kararı asla kabul etmiyoruz

Görevden uzaklaştırılan Vefa Salman'dan ilk açıklama: İddialar doğru değil

Ekrem İmamoğlu, Vefa Salman, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:18 
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