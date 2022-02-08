Üye Girişi
Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasını elektrik faturaları üzerinden eleştirdi - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasını elektrik faturaları üzerinden eleştirdi

08.02.2022 11:19

Sabit saat uygulamasının tasarruf sağlamadığını tekrarlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Daimi yaz saati uygulaması bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı. Tuhaf ama gerçek" açıklamalarında bulundu.

Yüksek gelen elektrik faturalarıyla ilgili tartışmalar devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daimi yaz saati uygulamasıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"TUHAF AMA GERÇEK"

Uygulamayı yüksek gelen elektrik faturaları üzerinden eleştiren İmamoğlu, "Çocuklarımız okula karanlıkta gidiyor. İşçiler, otobüslere karanlıkta biniyor. Daimi yaz saati uygulaması bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı. Tuhaf ama gerçek" ifadelerine yer verdi.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;

İmamoğlu, kalıcı hale getirilen yaz saati uygulamasını elektrik faturaları üzerinden eleştirdi
YORUMLAR
500

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasını elektrik faturaları üzerinden eleştirdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:21 Şahan Gökbakar'dan bugün grevde olan hekimlere destek!
11:19 Hükümlü uzağa kaçmamış! Evinin havalandırma boşluğunda yakalandı
11:19 Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasını elektrik faturaları üzerinden eleştirdi
11:14 A Milli Takım'da Stefan Kuntz'tan iki isme davet geldi!
11:08 Ece Erken'in kendisine dava açmasına sinirlenen Seyhan Soylu, canlı yayında hırladı: Pirana gibiyim, canavar gibiyim!
11:07 Meme kanseriyle savaşan Fulden Uras, ameliyat oldu
11:05 Hırsız soyduğu işyerinin sahibine "hakkını helal et abilerin gülü" diye not bıraktı
11:04 Kızıyla oynayan baba kafasını havaya kaldırınca bilinmeyen cisimle karşılaştı! Gördüklerine inanamadı
11:00 8 Ocak 2022 Salı günü yükselişe geçen dolar 13,65'ten işlem görüyor
11:00 Dünya yıldızı çocuğunun gözü önünde kedisini tekmeledi, o anları gülerek paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 11:27:17. #1.11#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasını elektrik faturaları üzerinden eleştirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement