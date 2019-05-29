Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu'nda STK temsilcileriyle buluştu
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- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nun konuşması CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Topkapı'da bir otelde STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.
- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nun konuşması CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Topkapı'da bir otelde STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:22 Kaynak: AA
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