Son Dakika Haberleri: Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu'nda STK temsilcileriyle buluştu
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Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu'nda STK temsilcileriyle buluştu

1 saat önce

- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nun konuşması CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Topkapı'da bir otelde STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.

Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu'nda STK temsilcileriyle buluştu, System.String[]
- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nun konuşması CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Topkapı'da bir otelde STK temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluştu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:22 Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu, Güncel
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