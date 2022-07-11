Ekrem Karakaya üzerinden tehdit: O doktoru Konya'daki gibi öldüreceğim

Geçtiğimiz hafta Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Doktor Ekrem Karakaya, hasta yakını tarafından hastane içerisinde silahla öldürüldü.

KOLUNDAKİ ŞİŞLİK YÜZÜNDEN DOKTORU TEHDİT ETTİ

Büyük bir üzüntüye sebep olan olayın üzerinden henüz çok bir zaman geçmeden, Sakarya'da da ölümle tehdit edildiği ileri sürülen doktorun eşinin sosyal medya paylaşımı büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kırık kolundan ameliyat olan ve kolu alçıya alınan bir şahıs, kolundaki şişlik ile morluklar nedeniyle ameliyatı yapan doktoru tehdit etti.

"KONYA'DAKİ DOKTOR GİBİ ÖLDÜRECEĞİM"

Tehdit üzerine doktorun eşi sosyal medya hesabı üzerinden, "Ortopedi uzmanı eşim hastası tarafından ölümle tehdit ediliyor. Lütfen destek olur musunuz, daha çok kişiye ulaşmamız lazım. Eşimin (meslektaşım) bir hastası 184'ü arayıp 'O doktoru Konya'daki doktor gibi' öldüreceğim' diyerek tehdit edildi" ifadelerine yer vererek yardım istedi.

YAKALANDI

Doktorun ölümcül aldığı iddia edilen tehdit paylaşımı çok binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirildi.