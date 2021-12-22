Ekrem KÖKLÜ hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Son Dakika
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Ekrem KÖKLÜ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

22.12.2021 11:14
Ekrem KÖKLÜ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Ekrem KÖKLÜ hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Ekrem KÖKLÜ hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Süleymaniye Mahallesi sakinlerinden Sevim KÖKLÜ'nün eşi Yıldız TUNGUL ve Merhum İbrahim KÖKLÜ'nün kardeşleri Ülkü, Ali Rıza ve Gülyüz KÖKLÜ'nün babaları Ekrem KÖKLÜ hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak ikindi namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Ülkü KÖKLÜ: 0532 711 05 30

22 Aralık 2021, Çarşamba

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Kaynak: Habermetre

Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Ekrem KÖKLÜ hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Son Dakika

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