Son Dakika Haberleri: Ekrem Kutlu'nun Kişisel Resim Sergisi Açıldı

Ekrem Kutlu'nun Kişisel Resim Sergisi Açıldı

23 dakika önce

Trabzonlu Ressam Ekrem Kutlu'nun, Karadeniz temalı eserlerinden oluşan 22'inci kişisel resim sergisi Galeri Akdeniz sergi salonunda açıldı.

Ekrem Kutlu'nun Kişisel Resim Sergisi Açıldı, System.String[]
Trabzonlu Ressam Ekrem Kutlu'nun, Karadeniz temalı eserlerinden oluşan 22'inci kişisel resim sergisi Galeri Akdeniz sergi salonunda açıldı.

Çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine konuşan Kutlu, serginin 2018 yılına ait resimlerini içerdiğini ve Karadeniz'in doğasını eserlerine aktardığını söyledi.

Doğayı göründüğü gibi değilde, düşündüğü gibi aktarmaya gayret ettiğini belirten Kutlu, "Sanat doğayı taklit etmenin bittiği yerde başlar. Doğayı karşımıza alıp resim yapmaktansa, oradaki izlenimlerimi tuvale aktarıyorum." dedi.

Kutlu, Türkiye'de ve yurt dışındaki bir çok kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturduğunu kaydederek, "Bana göre en güzel resim sanırım henüz yapmadığım resimdir. Her zaman daha iyisini yapmayı hedeflediğimiz için gelişim de çok hızlı bizde. Bu yüzden bazı resimlerimi bir yıl sonra belkide beğenmiyorum." diye konuştu.

Önümüzdeki aylarda Pakistanlı ve Türk ressamların ortak bir sergi açma projelerinin olduğunu anlatan Kutlu, başkentteki serginin ise 19 Ocak'a kadar açık kalacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:43 Kaynak: AA

Akdeniz, Karadeniz, Kültür Sanat
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