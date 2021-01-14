Ekrem Memnun, Galatasaraylıların gurur duyacağı bir takım oluşturmayı hedefliyor - Son Dakika

Ekrem Memnun, Galatasaraylıların gurur duyacağı bir takım oluşturmayı hedefliyor

14.01.2021 22:19
Ekrem Memnun, Galatasaraylıların gurur duyacağı bir takım oluşturmayı hedefliyor, System.String[]

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Ekrem Memnun, sarı-kırmızılıların gurur duyacağı bir takım oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine getirilen Ekrem Memnun, sarı-kırmızılıların gurur duyacağı bir takım oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Deneyimli başantrenör, GS TV'ye yaptığı açıklamada, Galatasaray'da tekrar görev yapacağı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Sarı-kırmızılı ekibin ligde bulunduğu sıralamaya dikkati çeken Ekrem Memnun, "Bir an önce bulunduğumuz yerden yukarıya çıkmak istiyoruz. Bunu yapacak oyuncularımız, tecrübemiz ve isteğimiz var. Amacımız Galatasaraylıların gurur ve mutluluk duyacağı, izlemekten zevk alacağı bir takım oluşturmak." diye konuştu.

Bütün enerjileriyle oynayacakları ilk maça odaklandıklarını aktaran Memnun, "Kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Oyuncularımızla bunu konuşuyoruz. Umut ediyorum ki her şey istediğimiz gibi olacak. Yenilik hissi, her zaman yeni bir heyecan. İnsanlar yeni bir şeyler yapmak istiyor. Kimse bu durumdan memnun değildir. Onlar da bir reaksiyon göstermek istiyor. Önemli olan temeldir, disiplindir, inançtır, takım olmaktır ve konsantrasyondur. Her saniye daha iyiye gitmek lazım. Çok ciddi bir iş yapıyoruz. Komplike bir oyun basketbol. Bir veya iki şeyi iyi yapmak gerekmez, milyon tane şeyi iyi yapmalısınız. Profesyonel oyuncularımız gereğini yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ı tekrar layık olduğu yere getirmek istediklerini vurgulayan Ekrem Memnun, şu ifadeleri kullandı:

"Yenilik hissi geçicidir. Bunun kalıcı olması lazım. Herkes bunun farkında. Bu takımın ribauntla ilgili sorunları olduğu biliniyor. Bu, ben geldim diye kendiliğinden düzelmeyecek. Oyuncular oynuyor bu oyunu. Daha çok dikkat edecekler. Onları daha fazla uyaracağız. Beraber konuşacağız ve yapacağız. Kimse bizim için ribaunt almayacak. Bizim takımın oyuncuları alacak. Bunu yapmak için daha fazla konsantrasyon sağlamak ve kararlı olmak lazım. Ben kulübün geçmişine, kültürüne ve basketbola olan sevgisine güveniyorum. Bunlar zamanla oturacaktır."

Son olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarların tribünde yer alamamasının kendileri için büyük eksiklik olduğuna dikkati çeken Ekrem Memnun, "Galatasaray taraftarı, Galatasaray ailesinin çok önemli bir parçasıdır. Galatasaray taraftarları takımın çok zor günlerinde maç kazanmasına yardımcı olmuştur. Taraftarımızın yanımızda olmaması bizim için handikap. Galatasaray'ın iyi ve kötü günleri olur. Mühim olan kötü günde sahip çıkmaktır. Düzeltmek için elimizden gelen her şeyi yapıp taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Ekrem Memnun, Galatasaray, basketbol, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ekrem Memnun, Galatasaraylıların gurur duyacağı bir takım oluşturmayı hedefliyor - Son Dakika Spor


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