Ekrem Oran CHP Çeşme Belediye Başkan Adayı Oldu

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Sevgilisinden Dayak Yediği İddia Edilen Ünlü Oyuncu Açıklama Yaptı

CHP'de Yaşanan Kadıköy ve Beşiktaş Krizinin Ardından Parti Yönetimi, İsimleri Yeniden Görüşme Kararı Aldı

Siverekli Şerdil Dara Odabaşı ve Aşiret Lideri Fatih Mehmet Bucak, CHP'de Krize Neden Oldu