Ekrem Oran, "Herkesin Eko'su olacağım"

Uzun Sokak'ta, İsmet İnönü Mahallesi sakinleri ile buluşan Ekrem Oran, "Gururla taşıdığım parti rozetimi çıkararak, ay yıldızlı rozeti taktım. Belediye Başkanlığı dönemimde, hiçbir parti farkı gözetmeden, tüm vatandaşlarımızın hizmetinde olacağım. Herkesin Eko'su olacağım" dedi.

Ekrem Oran, Uzun Sokak buluşması öncesinde, Çeşme çarşısı girişindeki CHP Merkez Seçim Ofisi önünde vatandaşlarla buluşarak, Uzun Sokak'ta konuşmasını yapacağı kafeye kadar bir yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında Uzun Sokak esnafıyla da selamlaşan Oran, bir grup esnafın açtığı büyük boy Türk Bayrağı'nın altından, eşi Nuriş Oran ile birlikte geçti.

Uzun Sokak'ta coşkuyla karşılanan Oran, esnafın ve vatandaşların sevgi gösterileriyle, yakılan meşalelerin arasından geçerek konuşmasını yapacağı kafeye geldi. İsmet İnönü Mahallesi sakinleri ve partililer, Uzun Sokak'ı doldururken, alkışlar ve sloganlarla sık sık konuşması kesilen Oran, hazırladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

"Herkesin Eko'su olacağım"

Konuşmasında, 2 dönem Belediye Meclis üyeliği yaptığını hatırlatan Oran, görev yaptığı dönemde, hiçbir parti farkı gözetmeden hizmet ettiğini vurgulayarak, "5 sene İlçe Başkanlığı yaptım. Partimin rozetini gururla taşıdım. Ama aday olduğumda, gururla taşıdığım parti rozetimi çıkararak, ay yıldızlı bayrağımızın rozetini taktım. Belediye Başkanlığı dönemimde de, hiçbir parti farkı gözetmeden, tüm vatandaşlarımızın hizmetinde olacağım. Ben, herkesin Eko'su olacağım" diye konuştu.

"Baharın gelmesini engelleyemezsiniz"

Posterlerinin yırtıldığını, fotoğrafını taşıyan aracın aynasının kırıldığını söyleyen Oran, "Biz provokasyona gelmeyeceğiz. 31 Mart'tan sonra, bana 'yabancı' diyen, beni hor görmeye çalışanları da, kucaklayacağım. Ben o arkadaşlarıma şunu hatırlatmak istiyorum;bütün çiçekleri koparabilirsiniz, ama baharın gelmesini engelleyemezsiniz. Çeşme'nin sokaklarına gelincikler dolmuş. Çeşme'ye şimdiden bahar gelmiş" şeklinde konuştu.

Cavit Kürnek'i andı

İsmet İnönü Mahallesi'nde oturan ve kısa bir süre önce yaşamını yitiren Çeşmeli yazar ve fotoğraf sanatçısı Cavit Kürnek'i de anan Belediye Başkan Adayı Oran, "Rahmetle andığımız Cavit Kürnek abimizin yeğeni Arda Gönül, bildiğiniz gibi Çeşme Kültür ve Sanat Derneği'nin Başkanı. Türk Sanat Müziği Korosu kurdular ve oldukça başarılı konserler veriyorlar. Ne kadar zor şartlar altında çalıştıklarını biliyorum. Sadece onlar değil, başka kültür ve sanat dernekleri de aynı zor şartlar altında çalışıyorlar. Çeşme ve Alaçatı'da yapacağımız Kültür ve Sanat Merkezlerimiz ile, Çeşme'de sanata ve kültüre değer verecek, Çeşme'nin en önemli ihtiyaçlarından birini karşılayacağız" diye açıkladı.

Millet İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Oran, projeleri hakkında yaptığı açıklamaların ardından, Beleye Meclis Üyesi adaylarını tanıtarak konuşmasını tamamladı.