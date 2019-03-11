Ekrem Oran, "Yüzleri Güldürmeye Geliyorum"

Çeşme Belediye Başkan Adayı Ekrem Oran, "Merkezi iktidar olarak milleti ağlatmaya alışmışlar. Ben, Çeşmelilerin yüzünü güldürmeye geliyorum. Hastalığında, sağlığında, iyi gününde, zor gününde, Çeşmeliler'e baş olmaya değil, yoldaş olmaya geliyorum" dedi.

CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, İYİ Parti İlçe Başkanı Volkan Evci, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Adayları ile birlikte, 100'e yakın araç konvoyuyla Germiyan Mahallesi'ne gelen Belediye Başkan Adayı Oran, Germiyan sokaklarını ve köy kahvesini dolduran Germiyanlılar tarafından coşkuyla karşılandı.

Projelerini anlatacağı konuşmasına başlamadan önce, eşi Nuriş Oran ve oğlu Nazım Çetin Oran ile Germiyanlılar'ı selamlayan Oran, "Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var derler. Benim de eşim, mücadelemde hep yanımda oldu, hep destek oldu. Kadınlar varsa biz varız" dedi.

Muhtar adaylarına başarılar diledi

Konuşması sırasında, tekrar aday olmayacağını açıklayan Germiyan Muhtarı Şadan Kaya'ya, yaptığı hizmetler için teşekkür eden Oran, muhtarlık için aday olan Işık Kaya, Ayşe Doğan ve Serdar Ülgen'i de yanına davet ederek, adaylarla el ele tutuşup, başarılar diledi. Oran, muhtarların belediyenin iletişim noktaları olduğunu vurgulayarak, "Mahalle halkıyla belediye arasındaki teması sağlayan en önemli insanlar muhtarlarımızdır. Muhtarlarımızla birlikte, omuz omuza vererek, tüm sorunları çözeceğiz" diye konuştu.

"Tarıma da, hayvancılığa da destek vereceğiz"

Çeşme Ziraat Odası Başkanı seçilen, Germiyanlı Yüksek Mühendisi Süleyman Özer'i de kutlayan Oran, "Ziraat Odası Başkanı Süleyman Özer ile el ele vererek, üreticilerimize de destek olacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Tunç Soyer'in Seferihisar'da yaptığı gibi, tohum takası ile, kısır tohumlardan, hibrit fidanlardan üreticimizi kurtaracak, yerli tohum ile eskiden olduğu gibi yerli üretimimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Sadece tarıma değil, hayvancılık yapan üreticimizin de yanında olacağız.

"Kuş, alayı ile uçar"

Uzun süredir projeler üzerinde ayrıntılı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Belediye Başkan Adayı Oran, Germiyanlılar'a projeleri hakkında bilgi vermesinin ardından, "Allah rahmet eylesin, Çeşmeli bir abimiz vardı, Mehmet Kumbasar. 2004-2009 yıllarındaki ilk Meclis üyeliğim dönemimde, benim elimden tutup, bana siyaseti öğreten kişilerden birisiydi. Bana söylediği bir söz vardı, 'Kuş, alayı ile uçar'. Yani, 'Bir elin nesi var, iki elin sesi var'. Eğer siz varsanız, biz varız. İyi ki varsınız. Biz, onların dediği gibi, 'Zillet ittifakı' değiliz. Biz, milletin ta kendisiyiz. Kimsenin ötekileştirilmediği bir Çeşme için, hep beraberiz. Sizden bizden yok, sen ben yok, biz varız" diye konuştu.