Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İncelemelerde Bulunuldu - Son Dakika

Rize Valisi Kemal Çeber, Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek, uygulama oteli yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu.

Vali Çeber'e ziyaret ve incelemelerinde, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ve ilgililer katıldı.

Vali Çeber, yapılması planlanan uygulama otelinin eğitim alacak olan öğrencilerin gelişiminde çok önemli bir katkıları olacağını ifade ederek, " Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, mesleki alanlarda öğrenci yetiştirilmesinde çok önemli bir rol üstleniyor. Yapmayı planladığımız uygulama oteli ile birlikte, öğrencilerimize mesleki alanda katkı sağlayacak bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca bu uygulama oteli sayesinde ilimizde turizm sektörüne, seminer, kurs, toplantı ve diğer alanlarda hizmet vermeyi planlıyoruz. " ifadelerini kullandı.