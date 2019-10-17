Son Dakika Haberleri: Ekrem Yeter'in yargılandığı davada karar
Son Dakika Güncel Ekrem Yeter'in yargılandığı davada karar

Ekrem Yeter'in yargılandığı davada karar

28 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyeliğinden yargılanan eski Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Ekrem Yeter, beraat etti.

Ekrem Yeter'in yargılandığı davada karar, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyeliğinden yargılanan eski Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Ekrem Yeter, beraat etti.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Yeter ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, savcının esas hakkındaki mütalaasını celse arasında sunduğunu belirterek, sanık ve avukatlarına buna yönelik savunma yapmaları için söz verdi.

Mahkemeye savunmasını yazılı olarak sunduğunu belirten Yeter, örgüt üyesi olmadığını, hiçbir zaman yasa dışı faaliyetlerde bulunmadığını söyledi.

FETÖ'nün darbe girişimine karşı sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğunu ifade eden Yeter, "Benim bu yapıyla hiçbir şekilde ilişkim olmamıştır. Dosyaya sunduğum sosyal medya paylaşımları da bunu kanıtlamaktadır. Vatanını, milletini ve bayrağını seven biriyim, beraatimi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Sanık avukatlarının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre Ekrem Yeter, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraat etti.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kesinleşti Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi Taciz iddialarıyla gündeme gelen öğretim görevlisi kamu görevinden çıkarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:09:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ekrem Yeter'in yargılandığı davada karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]