Son Dakika Haberleri: Ekrem Yüce Basınla Buluşarak Projelerinden Bahsetti

Ekrem Yüce Basınla Buluşarak Projelerinden Bahsetti

19 dakika önce

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, Sakarya'yı hep birlikte idare edeceklerini söyledi.

Ekrem Yüce Basınla Buluşarak Projelerinden Bahsetti, System.String[]
AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, Sakarya'yı hep birlikte idare edeceklerini söyledi.

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Projeleri hakkında bilgi veren Yüce, "Sosyal belediyecilik adı altındaki çalışmalarımızı şuanda Adapazarı merkezde olan bazı ilçelerimizde de kurulmuş olan Sosyal Gelişim Merkezlerini (SGM) hemen hemen ihtiyaç duyulan ilçelerimize, talep edilen ilçelerimize yapmak istiyoruz. Çünkü biz bunu önemsiyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında bu Sosyal Gelişim Merkezlerinin halkımıza büyük katkısı olacağına inanıyorum. Bu merkezlerimizin sayısını talep edilen, ihtiyaç duyulan her noktaya yaygınlaştırmak istiyoruz" dedi.

"Sakarya'ya çocuk üniversitesi kurmayı planlıyoruz"

Sakarya'ya çocuk üniversitesi kurmayı planladıklarını belirten Yüce, "Sakarya'ya bir üniversite daha planlıyoruz. Farklı bir şekilde tamamen dünya da herhangi bir konuda gelişmiş olan ülkenin üniversitesindeki modeli ilimize getirmek istiyoruz. Böyle bir yeni bir üniversiteyi şehrimize kazandırmak için ister kamu isterse özel olarak şehrimize kazandırmak için planlarımızın arasına alıyoruz. Bununla birlikte geleceğimizin teminatı evlatlarımızdır. Evlatlarımız için çocuk üniversitesini kurmayı planlıyoruz. Bu çocuk üniversitesinde özellikle tatil günlerinde veya önemli günlerde bu üniversitemizdeki çocuklar hızlı okuma ve hafıza geliştirme projelerini öğrenecekler" diye konuştu.

"Arifiye yeni bulvar"

Arifiye ilçesine çok kapsamlı bulvar planladıklarından bahseden Yüce, "Yatay mimarı yapılaşmayı ön plana çıkarmayı ifade etmek istiyorum. Mimari anlayışımızın izlerini projelerimizde görme imkanı bulacaksınız. Gerek yeni yapmayı planladığımız belediye hizmet binamızı gerek ihtiyaç olan ilçelerimizde inşa edeceğimiz bir takım binalarımızı hem geleneksel hem de model mimari ön plana çıkararak bunları gerçekleştirmek istiyoruz. Malum ilçelerimizin birçoğunda itfaiye binamız yok bunlarla ilgili süratle ilçelerimize kazandırmak programımıza almış bulunuyoruz. Diğer bir konu Arifiye ilçemizde otogardan giden yan yolumuz var. Yeterli değil. Tank palet yanından arkadaşlarımızın çalışmaları daha önceden alan çalışmalarını gördük. İnşallah otogardan Arifiye'ye doğru bir bulvar şeklinde o yolu kazandırmak istiyoruz. Burası hem bisiklet yolu, hem yürüyüş yolu olacak. Orasını sadece bir yol olarak değil orası yoldan öte vatandaş ne isterse orada bulacaktır. Hem bitiş noktasında hem başlangıç noktasında bisiklet garajı yapmak istiyoruz. Böyle Avrupa modellerini inşallah şehrimize kazandırmak istiyoruz. Sakarya'yı bu fakir değil, hep birlikte idare edeceğiz. Sakarya'yı hep birlikte yürüteceğiz. Bu sadece birilerinin değil hepimizin ili hepimizin belediyesi olacaktır. Belediye sizindir hizmetler bizimdir inşallah" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:27 Kaynak: İHA

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