Son Dakika Haberleri: Ekrem Yüce, Büyükşehir ve Saski Bürokratlarıyla Bir Araya Geldi

Ekrem Yüce, Büyükşehir ve Saski Bürokratlarıyla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükşehir ve SASKİ bürokratlarıyla bir araya geldi.

Ekrem Yüce, Büyükşehir ve Saski Bürokratlarıyla Bir Araya Geldi, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükşehir ve SASKİ bürokratlarıyla bir araya geldi.

Buluşmada Genel Sekreter İbrahim Pehlivan, SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Genel Sekreter Yardımcıları Ayhan Kardan, Ali Oktar, SASKİ Genel Müdür Yardımcıları Sebahattin Belik, Sezar Ercan ve Büyükşehir ile SASKİ daire başkanları yer aldı. Başkan Yüce, büyük bir gayret ve özveri ile Sakarya'ya en iyi hizmeti sunmak için çok çalışmanın önemine vurgu yaptı.

Millete ve memlekete hizmet için kolları sıvadıklarını belirten Yüce, "Hepimiz bu koltuklarda emanetçiyiz. Bizlere tevdi edilen bu emaneti en iyi şekilde korumak, destekleriyle bizlere güç veren hemşehrilerimize en güzel hizmeti sunmak durumundayız. Dolayısıyla çok çalışacağız. Gayret ve özveri ile zaman mefhumu gözetmeden çabalayacağız. Büyükşehir ve SASKİ olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Devam eden projelerimiz var, yenileri de eklenecek. Hepinizin tek derdi ve düşüncesi hizmet olsun. Şunu asla unutmayın sizlerden tek beklentim hemşehrilerimize hizmettir" dedi.

Gayret ve özveri ile zaman mefhumu gözetmeden çabalayacaklarını belirten Ekrem Yüce, "Hepimiz bu koltuklarda emanetçiyiz. Bizlere tevdi edilen bu emaneti en iyi şekilde korumak, destekleriyle bizlere güç veren hemşehrilerimize en güzel hizmeti sunmak durumundayız. Dolayısıyla çok çalışacağız. Gayret ve özveri ile zaman mefhumu gözetmeden çabalayacağız. Büyükşehir ve SASKİ olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Devam eden projelerimiz var, yenileri de eklenecek. Hepinizin tek derdi ve düşüncesi hizmet olsun. Şunu asla unutmayın: Sizlerden tek beklentim hemşehrilerimize hizmettir" şeklinde konuştu. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:26 Kaynak: İHA
Sakarya, Ekrem Yüce, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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