Ekrem Yüce'den Geyve Esnafına Ziyaret
8 dakika önce
AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, Geyve Küçük Sanayi Sitesi esnafları ile bir araya geldi.
AK Parti Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce
, Geyve
Küçük Sanayi Sitesi esnafları ile bir araya geldi.
Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmada konuşan Yüce, Sakarya'nın tamamında hizmetlerle dolu bir 5 yıl yaşanacağını ifade ederek, katılımcıların destek ve dualarını istedi.
Kentin güneyinde yer alan Geyve'nin tarımın gözdesi bir ilçe olduğunu ifade eden Yüce, "İlçe belediyemizin hayata geçirdiği Yöresel Ürünler Üretim Merkezi de ilçemizde yetişen ürünlerin marka değeri kazanması açısından çok önemli bir yere sahip. Biz de inşallah şehrimizi her alanda marka yapacak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Mega projelerimizle Geyve ilçemizin gelişimini sağlayacağız. İhtiyaçlar konusunda kamuoyu araştırmaları yapıyoruz. Sonuçları değerlendirerek harekete geçeceğiz. İnşallah Geyve için çok önemli çalışmaları 5 yıllık süreçte hayata geçireceğiz. 31 Mart yerel seçimlerinin hem Geyvemiz hem de şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bir seçim sürecini geride bırakır, sevdamız olan şehrimize hizmet sunmaya başlarız. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyor, çalışmalarında kolaylıklar temenni ediyorum."
Toplantıda, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya
'nın yanı sıra çok sayıda davetli yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:28 Kaynak: AA
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