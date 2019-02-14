Son Dakika Haberleri: Ekrem Yüce'den Geyve İlçe Teşkilatına Ziyaret

Ekrem Yüce'den Geyve İlçe Teşkilatına Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, partisinin Geyve İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Ekrem Yüce'den Geyve İlçe Teşkilatına Ziyaret, System.String[]
AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, partisinin Geyve İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AK Parti Geyve İlçe Başkanı Abdullah Özdemir ve partililerin yer aldığı buluşmada konuşan Yüce, zor günleri geride bırakarak bugünlere geldiklerini söyledi.

"Her geçen gün gelişen ve değişen Türkiye'de yaşamımızı sürdürüyoruz." diyen Yüce, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla gelişimle birlikte ihtiyaçlar ve talepler de artıyor. Yaptığımız tüm görevlerde insanlarımıza daha nasıl faydalı olabiliriz anlayışıyla çalıştık. Bundan sonra da öyle çalışacağız. Hem Geyve'miz hem de diğer ilçelerimize en güzel hizmetleri yapmak için yola çıktık ve birlik içinde yürümeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakıyla daha güçlenen bir birliktelikle ilimize ve ilçelerimize daha güzel hizmetler getireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:46 Kaynak: AA

Murat Kaya, Sakarya, AK Parti, Geyve, Güncel
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