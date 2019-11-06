Ekrem Yüce'den Sakaryaspor'a destek

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin markası Sakarya spor'un her zaman yanında olduklarını belirtti.

Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Sakaryaspor Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılan Yüce, "Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç ve yönetimine başarılar diliyorum. Şehrimizin markası Sakaryaspor'un her zaman yanındayız. İnşallah hep birlikte kenetlenerek takımımızı hak ettiği noktaya ulaştıracağız." dedi.

Sakaryaspor'un şehrin önemli bir markası olduğunu ifade eden Yüce, şöyle konuştu:

"Şanlı mazisiyle hatıralarımızın en güzel köşelerinin sahibidir. Nice isimleri ülke sporuna kazandıran, Oğuz'u, Aykut'u, Tuncay'ı ile şampiyonluk kupaları kaldıran Sakaryaspor, futbolcu fabrikası, gözde spor kulüplerinden biridir. Gençlik yıllarımdan bugüne benim de gönlümde çok ayrı bir yere sahip olan Sakaryaspor, taraftarlarıyla da örnek bir camiadır. Biz her zaman Sakaryaspor'un yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Transferin açılması noktasında Sakarya'ya gönül verenler üzerine düşeni yaptı ve çok şükür transferin önündeki engeller kalkmış oldu. Şunu da belirtmek gerekirse şampiyonluk hedefiyle başladığımız yolculukta en ufak bir sapma yok. Bu camia yine sezon sonunda inşallah şampiyonluk ipini göğüsleyecek ve şehrimize büyük bir mutluluk yaşatacaktır." diye konuştu.

Toplantıda, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, ASKF Başkanı Yaşar Zımba, oda başkanları, Sakaryaspor eski başkanları, delegeler ve taraftarlar yer aldı.