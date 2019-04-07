Son Dakika Haberleri: Ekrem Yüce, Diyanet İşleri Eski Başkanları ile Bir Araya Geldi

Ekrem Yüce, Diyanet İşleri Eski Başkanları ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen 'Modern Çağda Fıkhın Anlamı ve İşlevi' programı için Sakarya'ya gelen Diyanet İşleri Eski Başkanları Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Görmez'i Büyükşehir Belediyesinde konuk etti.

Ekrem Yüce, Diyanet İşleri Eski Başkanları ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen 'Modern Çağda Fıkhın Anlamı ve İşlevi' programı için Sakarya'ya gelen Diyanet İşleri Eski Başkanları Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Görmez'i Büyükşehir Belediyesinde konuk etti.

Diyanet İşleri Eski Başkanları Prof. Dr. Bardakoğlu ve Prof. Dr. Görmez ile bir araya gelen Başkan Yüce, "Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah İlahiyat Fakültemizin düzenlediği program güzel sonuçlara vesile olacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak ilmi çalışmaları önemsiyor, destekler sunacağımızı ifade ediyorum" dedi.

Ziyarette SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı da yer aldı. Prof. Dr. Bardakoğlu ile Prof. Dr. Görmez Başkan Yüce'yi yeni görevleri dolayısıyla tebrik ederek, başarılar diledi. Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ekrem Yüce, İlahiyat Fakültesinin düzenlediği programın güzel sonuçlara vesile olacağını ifade ederek ilmi çalışmaları önemsediklerini ve destekler sunacaklarını dile getirdi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:34 Kaynak: İHA

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