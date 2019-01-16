Son Dakika Haberleri: Ekrem Yüce, Engellilerle Bir Araya Geldi

Ekrem Yüce, Engellilerle Bir Araya Geldi

1 saat önce

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Ekrem Yüce, Engellilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

Hayatın her anında bir engelli adayı olunduğunun unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Ekrem Yüce, engellilerle tek tek ilgilenerek, isteklerini dinledi.

Yüce, "Engelli kardeşlerimizin her daim yanında olacak, yaşam standartlarını yükseltmek adına var gücümüzle çalışacağız. Toplumumuzun ayrılmaz parçası olan engelli kardeşlerimizle bir araya geldik. Hem devletimizin hem de yerel yönetimlerin engellilere dönük çok önemli ve özel çalışmaları var. Her zaman engelli kardeşlerimizin yanında olacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:18 Kaynak: AA

Sakarya, Ekrem Yüce, Güncel
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