Son Dakika Haberleri: Ekrem Yüce Geyve'de Ziyaretlerine Devam Etti

Ekrem Yüce Geyve'de Ziyaretlerine Devam Etti

49 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Ekrem Yüce Geyve'de ziyaretlerine devam etti.

Ekrem Yüce Geyve'de Ziyaretlerine Devam Etti, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Ekrem Yüce Geyve'de ziyaretlerine devam etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Ekrem Yüce, Geyve'de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Geyve'ye bağlı Bayat, Kozan ve Bozören mahallelerini ziyaret eden Başkan Adayı Ekrem Yüce, vatandaşlarla buluştu. Geyve'de büyük bir çoşkuyla karşılanan Ekrem Yüce'ye ziyaretlerinde Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ve teşkilat mensupları eşlik etti.

"Geyve'den güçlü bir destek gelecektir"

İstikrara karşı düzenlenen tüm oyunlara cevabı sandıklarda vereceklerini ifade eden Başkan Adayı Ekrem Yüce, "Biz birlik ve beraberliğimizle güçlüyüz. İlçe belediyemiz, Büyükşehirimiz, kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çalışacağız. Başkanımız Murat Kaya ile birlikte güzel işlere imza atacağız. Hep birlikte ilçemizin, mahallelerimizin gelişimi için çalışacağız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Seçimlere bir haftadan daha kısa bir süre kaldı. Geyve'den hem şahsıma Büyükşehir'de hemde Murat Kaya kardeşime güçlü bir destek gelecektir. İnşallah 31 Mart gecesi istikrarı devam edeceği gün olacak. 31 Mart seçimleriyle ilçelerimiz, şehrimiz ve ülkemiz yeniden şahlanışa geçecek" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:23 Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Yüce, Geyve, Politika
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