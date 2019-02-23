Son Dakika Haberleri: Ekrem Yüce "Kadın Gözüyle İlçem" Programına Katıldı

Ekrem Yüce "Kadın Gözüyle İlçem" Programına Katıldı

46 dakika önce

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, AK Parti İl Kadın Kolları'nın düzenlediği "Kadın Gözüyle İlçem" programına katıldı.

Ekrem Yüce
AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, AK Parti İl Kadın Kolları'nın düzenlediği "Kadın Gözüyle İlçem" programına katıldı.

Kentte bir otelde düzenlenen programda konuşan Ekrem Yüce, başarının emek ve sevgi istediğini kaydetti.

Her başarının arkasında bir gayret olduğunu aktaran Yüce, "Bizim gayretimiz hiç bitmedi, bitmeyecek. İnşallah Mevlam nasip eder de bu kutlu göreve gelirsek sizlerle şehrimiz için en hayırlı projeleri uygulamaya çalışacağız. Samimiyetimizden ve gayretimizden hiçbir şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:58 Kaynak: AA

Sakarya, AK Parti, Ekrem Yüce, Güncel
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