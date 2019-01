Ekrem Yüce: "Sakarya İçin Hayallerimiz, Heyecanımız Var"

SAKARYA (İHA) – AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce , 5 ana eksen, 10 alt eksen, 25 alt proje ve 25'in üzerinde de detay projeler olmak üzere bir eylem planı hazırladıklarını söyledi. Sakarya'nın gündeminde olan Ada Treni ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yüce, "Şehirde en önemli konulardan bir tanesi Ada Treni. Ada Treni şehir merkezine gelecek. Nasıl gelecek sorusuna cevabımız ise; ama alttan gelecek, ama üstten gelecek. 2 türlü proje hazırlattık" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 13 Ocak'ta temel atma töreni ile aday tanıtım toplantısı için Sakarya'ya geleceğini hatırlatan AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, "Cumhurbaşkanımızın huzur bulduğu şehirde bizler onu karşılamak üzere bütün gayretlerimiz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehir merkezi ve ilçelerimizde Cumhurbaşkanımızın programı ile ilgili yapılması gereken faaliyetleri gerçekleştiriyoruz" dedi."Gönül belediyeciliğini Sakarya'da hep birlikte yaşatacağız"AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde "gönül belediyeciliği"ni benimseyeceğini açıklaması üzerine Sakarya'da gönül belediyeciliğini nasıl uygulayacakları konusunda bilgiler veren Yüce, "Belediyecilik demek hizmet demek. Belediyeciliğin ana temeli insanın, doğduğu günden insanın ömrünün sonlandığı güne kadar ki zaman içerisinde hem doğumuyla hem de ömrünü tekrar tamamlamasıyla ilgili yapılabilecek her türlü faaliyetlerde belediyecilik vardır. Belediye belde, bölge ve şehirde yaşayanlara hizmet eden kuruluşun kendisidir. Bu hizmetleri, görevleri yaparken gönlümüzü katarak, sevgimizi katarak vatandaşlarımıza hizmet ve gönül belediyeciliğini beraberce onlara yaşatmalıyız. Gerçekten belediyenin kendilerinden biri olduğunu, belediyedeki hizmetlerin kendilerine ait olduğunu ve belediyeye yapılan her katkının mutlaka kendisine hizmet olarak döneceğini, vatandaş ve belediye birdir anlayışını inşallah Sakarya'da hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu."Katma değeri yüksek olan ürünleri Sakarya'da yetiştireceğiz"Şehrin öne çıkan beklentilerinden dış mekan, iç mekan süs bitkileri ve de tıbbı ile aromatik bitkiler konusunda Sakarya'yı merkez durumuna getirmeyi planladıklarını aktaran Ekrem Yüce, "Bizim bu şehrimizle ilgili hayallerimiz var, bugüne kadar yapılanları takdirle karşılıyoruz, şükranlarımızı arz ediyoruz. Eksikler varsa onları tamamlayacağız. Yani yetiştirilememiş, eksik kalan projeleri, yapılması planlanan ama şartlar itibari ile hayata geçirilememiş projeleri tamamlayacağız. Bizim burada ki felsefemiz; eksikleri tamamlamak, doğruların üzerine koymak, yanlışlara da asla müsaade etmemek ve yanlışları düzeltmek olacak. Sakarya bir tarım şehridir, tarım kentidir, tarımın beşiğidir Sakarya. Su konusunda da Türkiye 'nin en önemli şehirlerinden bir tanesi Sakarya, Sakarya Nehrimiz var bizim. Bu nehirden maksimum istifade etmemiz gerekmektedir. Burada bir tabir vardır, 'Sakarya'da topraklara insan eksen, insan biter' denir. Böyle verimli topraklarımız var. İnşallah katma değeri yüksek olan ürünlerimizi burada yetiştirmek için ciddi manada gayret göstereceğiz. Sakarya'da fidancılık ön plana çıkmakta. Her geçen gün yükselen bir değerdir fidancılık. Dış mekan, iç mekan süs bitkileri ve de tıbbı ile aromatik bitkiler konusunda Sakarya'yı merkez durumuna getirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu."Projeler için eylem planları hazır"5 ana eksen, 10 alt eksen ve 25 detay projeden oluşan eylem planı hazırladıklarını belirten Ekrem Yüce, gazetecilerle bir araya geleceği programda bu projeleri açıklayacağını söyleyerek, "Ana başlık olarak biz Sakarya'yı ve Sakarya'da ki hayallerimizi planlarken 5 ana eksen, 10 alt eksen, 25 alt proje ve 25'in üzerinde de detay projeler olmak üzere böyle bir eylem planı hazırladık. Bununla ilgili 5 ana eksen içerisinde; olmazsa olmaz sosyal belediye istiyoruz. Kültür, ekonomi, turizm ve spor diyoruz. Yani 5 tane ana eksenimizde alt eksenlerimiz var, örneğin sağlık gibi. Sağlık vadisi gibi, tamamen doğal yaşam alanları oluşturup doğal yaşam alanı ve vadi gibi bir alan düşünüyoruz. Bitkilerle tedavi merkezi gibi bir vadi planlıyoruz, inşallah Sakaryamıza böyle bir vadiyi kavuşturmayı hayal ediyoruz. Alt eksen ve alt projeler başlığı altında bu vadiler ile beraber gastronomi yani lezzet vadisi de oluşturmak istiyoruz. Bu şehrin farklı kültürleri de var. Bunlarla ilgili de bir kültür vadisi oluşturmak istiyoruz. Kültür vadisinde her bir etnik kökene sahip olan, değişik illerimizden Sakarya'ya gelenlerin dernekleri var zaten. O derneklerin hepsini bir vadi içerisinde toparlamak istiyoruz. Gerçekleştirmek istediğimiz 3 tane vadimiz Sakarya'nın değerleri olacak. Projelerimizi daha detaylı bir şekilde düzenleyeceğimiz programda basın mensuplarımızla paylaşacağız. Nasıl bir Sakarya hayal ediyoruz, nasıl bir Sakarya'da yaşamak istiyoruz sorularının cevaplarını uzun uzun anlatacağız" ifadelerini kullandı."Ada Treni şehir merkezine gelecek"Kentin gündeminde olan Ada Treni konusunda da açıklamalarda bulunan Yüce, şehrin en çok ihtiyaç duyduğu projelerden bir tanesinin de katlı otopark olduğunu ve bu konuyla alakalı hazırladığı projeyi açıklayacağını kaydederek, "Şehirde en önemli konulardan bir tanesi Ada Treni. Ada Treni şehir merkezine gelecek. Nasıl gelecek sorusuna cevabımız ise; ama alttan gelecek, ama üstten gelecek. 2 türlü proje hazırlattık. Birisi tünel şeklinde, bir diğeri ise Japonya örneğinde olduğu gibi üstten geçiş düşünüyoruz. Bizim niyetimiz bu proje başladıktan en kısa süre sonra hayata geçirmek. Şehrimizin en çok ihtiyaç duyduğu projelerden bir tanesi de katlı otopark. Araçları park edecek yer konusunda problem var şehir merkezinde, onun için acil ihtiyaçların bir tanesi de katlı otopark. İnşallah onun yerini belirledik 730 ila bin civarında araç park edebilecek katlı otoparkı planlıyoruz" dedi."Sakarya Nehri akacak, Türkiye kazanacak"Sakarya Nehri ile ilgili projelerinin de olduğunu ifade eden Ekrem Yüce, "Sakarya Nehri ile ilgili çok ciddi bir projemiz var. Sakarya Nehri için 3 amaçlı düşündüğümüz bir proje söz konusu. Bilecik Mekece sınırından başlayıp 180 kilometre Karasu 'ya kadar nehrimizi maksimum turizm amaçlı nasıl kullanabiliriz konusunda. 2'nci olarak ise ulaşım amaçlı. Ulaşımda Tuna Nehri'ni örnek veya veri tabanı olarak alabiliriz daha da iyileştirebiliriz ve turizmde ise aynı şekilde Nil Nehri 'ni örnek alıp daha da iyileştirebiliriz. Arazilerimizi sulama ana damarı, ana gövdesidir. Netice itibari ile sulama konusunda da maksimum seviyede ne şekilde tarım faaliyetlerinde kullanabiliriz bunun projesi yapılacak. Enerji üretimi konusunda ise HES yapmayıp, Sakarya Nehri'nin doğal güzelliğini bozmadan bir proje de söz konusu. ve bu konuyla alakalı bizde 'Sakarya akacak, Sakarya kazanacak. Sakarya akacak, Türkiye kazanacak.' Sakarya için hayallerimiz, sevgimiz, muhabbetlerimiz ve birlikte kalkıp birlikte bu şehri idare etme heyecanımız var" diye konuştu. - SAKARYA