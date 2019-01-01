Son Dakika Haberleri: Eksi 1 Derecede Rafting Yarışması Hazırlığı

Eksi 1 Derecede Rafting Yarışması Hazırlığı

18 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca Zap takımı, soğuk havaya aldırış etmeden Türkiye Rafting Yarışmasına hazırlanıyor.

Hakkari'nin Çukurca Zap takımı, soğuk havaya aldırış etmeden Türkiye Rafting Yarışmasına hazırlanıyor. Kuzey Irak sınırında bulunan Çukurca'da Türkiye Rafting Yarışması için hazırlıklarını sürdüren Çukurca Zap takımı, soğuk havaya aldırış etmeden antrenmanlarını sürdürüyor. Şaban Ertunç isimli sporcu, "Çukurca Kaymakamlığı destekleriyle çalışmalarımıza devem ediyoruz. Bu anlamda Narlı köyünde Zap Nehri üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havalar soğuk ama bizler devamlı antrenman yaptığımız için soğuk havalara da alıştık. İnşallah Şubat ayında düzenlenecek 'Türkiye Rafting Yarışması'nda dereceye gireriz" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:26 Kaynak: İHA

Türkiye, Zap bölgesi, Çukurca, Güncel
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