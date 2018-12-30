Eksi 1 Derecede Türkiye Rafting Yarışması'na Hazırlanıyorlar
28 dakika önce
Hakkari'nin Çukurca Zap takımı, soğuk havaya aldırış etmeden Türkiye Rafting Yarışması'na hazırlanıyor.
Hakkari
'nin Çukurca
Zap takımı, soğuk havaya aldırış etmeden Türkiye
Rafting Yarışması'na hazırlanıyor.
Kuzey Irak
sınırında bulunan Çukurca'da Türkiye Rafting Yarışması için hazırlıklarını sürdüren Çukurca Zap takımı, soğuk havaya aldırış etmeden antrenmanlarını sürdürüyor. Şaban Ertunç isimli sporcu, "Çukurca Kaymakamlığı destekleriyle çalışmalarımıza devem ediyoruz. Bu anlamda Narlı
köyünde Zap Nehri üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havalar soğuk ama bizler devamlı antrenman yaptığımız için soğuk havalara da alıştık. İnşallah Şubat ayında düzenlenecek 'Türkiye Rafting Yarışması'nda dereceye gireriz" dedi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:31 Kaynak: İHA
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