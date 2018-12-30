Son Dakika Haberleri: Eksi 1 Derecede Türkiye Rafting Yarışması'na Hazırlanıyorlar

Eksi 1 Derecede Türkiye Rafting Yarışması'na Hazırlanıyorlar

28 dakika önce

Hakkari'nin Çukurca Zap takımı, soğuk havaya aldırış etmeden Türkiye Rafting Yarışması'na hazırlanıyor.

Eksi 1 Derecede Türkiye Rafting Yarışması'na Hazırlanıyorlar, System.String[]
Hakkari'nin Çukurca Zap takımı, soğuk havaya aldırış etmeden Türkiye Rafting Yarışması'na hazırlanıyor.

Kuzey Irak sınırında bulunan Çukurca'da Türkiye Rafting Yarışması için hazırlıklarını sürdüren Çukurca Zap takımı, soğuk havaya aldırış etmeden antrenmanlarını sürdürüyor. Şaban Ertunç isimli sporcu, "Çukurca Kaymakamlığı destekleriyle çalışmalarımıza devem ediyoruz. Bu anlamda Narlı köyünde Zap Nehri üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havalar soğuk ama bizler devamlı antrenman yaptığımız için soğuk havalara da alıştık. İnşallah Şubat ayında düzenlenecek 'Türkiye Rafting Yarışması'nda dereceye gireriz" dedi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:31 Kaynak: İHA

Zap bölgesi, Çukurca, Türkiye, Güncel
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