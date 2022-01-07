EKSİ 10 DERECE CİRİT KEYFİ - Son Dakika

KARS'ın Selim ilçesinde Başköy Atlı Spor Kulübü ile Kafkas Atlı Spor Kulüpleri arasında dondurucu soğukta oynanan cirit müsabakası renkli görüntülere sahne oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesine rağmen seyirciler müsabakayı sonuna kadar büyük heyecanla izledi.

Puanlı cirit müsabakası Selim ilçesindeki cirit sahasında yapıldı. Sporculardan bazıları at sırtında alana gelirken uzak köyde olanlar ise atlarını kamyonda getirdi. Atlar burada yarışa hazırlanırken hakemler ise saha çizgisini çekti. Ardından atlar bir bir sahaya çıktı ve 35'er dakikadan 2 devre şeklinde oynanan müsabaka hakem düdüğüyle başladı. Rüzgar ve soğuk hava altında oynanan müsabakaya katılan sporcular zor anlar yaşadı. Sopa tutan ellerini nefesleriyle ısıtan sporcular bir yandan da hünerlerini sergilediler.

Birbirlerine üstünlük sağlayamayan sporcular sahadan berabere ayrıldı. Başköy Atlı Spor Kulübü Başkanı İlhami Yıldız ile Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, amaçlarının ata sporunu yaşamak ve yaşatmak olduğunu söylediler.