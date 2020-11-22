Eksi 10 derecede görev başındaki polislere çay ikram ettiler - Son Dakika

Eksi 10 derecede görev başındaki polislere çay ikram ettiler

22.11.2020 22:00

Eksi 10 derecede görev başındaki polislere çay ikram ettiler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle dünyayı etkisi altına alana korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı dün başladı.

Eksi 10 derecede görev başındaki polislere çay ikram ettiler

KARS - Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle dünyayı etkisi altına alana korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı dün başladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis cadde ve sokaklarda denetim yaptı.

Eksi 10 derece soğukta yapılan denetimlerde polis vatandaşları uyardı. Polisin uyarısıyla birlikte kısa sürede cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kars'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına kısa süre kala vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu. Saat 20.00'de başlayan kısıtlama öncesinde iş yerleri tek tek kapanırken, vatandaşlar ise cezai işlem görmemek için evlerine gitmeye başladı. Saat 20.00'de yasağın başlamasıyla birlikte kenttin işlek caddelerinde polis ekipleri görevlendirildi.

Vatandaşları alınan kararlar ve kısıtlama hakkında bilgilendiren polis, soğuk havaya aldırış etmeden görev yaptı. Polislerin soğuk havada görev yaptıklarını gören vatandaş polislere çay ve püskevit ikram etti.

Polislerin soğuk havada görevlerini yaptıklarını gördüğünü ve çay ikram ettiğini söyleyen Rasim Ögel, "Ülkemizde uygulanan korona virüs tedbirlerinden dolayı yasak öncesi emniyet teşkilatımıza çay ikramında bulunduk. Kayak eğitmeni olarak soğuğun ne olduğunu biliyoruz ondan dolayı görevlerine başlamadan önce Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerimize çay ikramında bulunduk." dedi.

"Kısa sürede caddeler sessizliğe büründü"

Kars'ta saat 20.00'de kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kısa sürede cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Caddelerde sadece paket servisi yapan restoran çalışanları ile belediye temizlik ekipleri kaldı. Vatandaşların evlerine çekilmesiyle birlikte caddeler de sessizlik hakim oldu. Sarıkamışlılar yasağın ikinci gününde alınan kararlara tam anlamıyla uydu.

Eksi 10 derecede görev başındaki polislere çay ikram ettiler
Eksi 10 derecede görev başındaki polislere çay ikram ettiler
Eksi 10 derecede görev başındaki polislere çay ikram ettiler
Eksi 10 derecede görev başındaki polislere çay ikram ettiler
Eksi 10 derecede görev başındaki polislere çay ikram ettiler
Eksi 10 derecede görev başındaki polislere çay ikram ettiler
Eksi 10 derecede görev başındaki polislere çay ikram ettiler
Eksi 10 derecede görev başındaki polislere çay ikram ettiler
Eksi 10 derecede görev başındaki polislere çay ikram ettiler
Eksi 10 derecede görev başındaki polislere çay ikram ettiler
Eksi 10 derecede görev başındaki polislere çay ikram ettiler
Eksi 10 derecede görev başındaki polislere çay ikram ettiler
Eksi 10 derecede görev başındaki polislere çay ikram ettiler

Koronavirüs, Sarıkamış, Polis, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eksi 10 derecede görev başındaki polislere çay ikram ettiler - Son Dakika


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