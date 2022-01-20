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Eksi 10 derecede karda atletiyle yuvarlandı, üstüne kürekle kar attırdı - Son Dakika

Eksi 10 derecede karda atletiyle yuvarlandı, üstüne kürekle kar attırdı

20.01.2022 21:13

Eksi 10 derecede karda atletiyle yuvarlandı, üstüne kürekle kar attırdı 62 yaşındaki İsmail Arıkan kendisini atletle dışarı atıp karlı zeminde yuvarlandı, üstüne kürekle kar attırdı Eşinin elini tutup kameraya gülümseyerek poz veren İsmail Arıkan, 'Köroğlu ile Ayvaz' gibi mutlu olduklarını...

Eksi 10 derecede karda atletiyle yuvarlandı, üstüne kürekle kar attırdı

62 yaşındaki İsmail Arıkan kendisini atletle dışarı atıp karlı zeminde yuvarlandı, üstüne kürekle kar attırdı

Eşinin elini tutup kameraya gülümseyerek poz veren İsmail Arıkan, 'Köroğlu ile Ayvaz' gibi mutlu olduklarını belirtti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki adam, kar yağdığını görünce eksi 10 dereceyi bulan soğuk havaya aldırış etmeden kendisini atletle dışarı atıp kar banyosu yaptı, kürekle üstüne kar attırdı. İlçede 'Buazcı İsmail' olarak bilinen adamın görüntüleri sosyal medyada adeta tıklanma rekorları kırdı.

Dinar ilçe merkezinde yaşayan ve renkli kişiliği ile bilinen İsmail Arıkan isimli adam, kar yağışı ve soğuk havada eşine ender rastlanacak bir olaya imza attı. Kar yağdığını gören Arıkan, atletle dışarı çıkıp karın üstünde yuvarlanıp, küreklerle üstüne kar attırdı. Karın üstüne yatan Arıkan, Dinar'a bereket yağdığını ve kardan korkmadığını söyleyerek bir anda karla kaplı zeminde yuvarlanmaya başladı. Bir arkadaşı ise bu esnada Arıkan'ın üzerine kürekle kar attı.

Arıkan'ın eşi Naciye Arıkan ise eşiyle gurur duyduğunu, soğuk havalarda bile pehlivanalar gibi gezdiğini ve karın içerisinde yuvarlandığını dile getirdi.

Eşinin elini tutarak kendisini görüntüleyen İhlas Haber Ajansı ekibine gülümseyerek poz veren İsmail Arıkan, eşiyle birlikte 'Köroğlu ile Ayvaz' gibi olduklarını ve mutlu olduklarını belirtti.

Öte yandan, Arıkan'ın sosyal medyaya düşen görüntüleri ise adeta tıklanma rekorları kırdı.

Eksi 10 derecede karda atletiyle yuvarlandı, üstüne kürekle kar attırdı
Eksi 10 derecede karda atletiyle yuvarlandı, üstüne kürekle kar attırdı
Eksi 10 derecede karda atletiyle yuvarlandı, üstüne kürekle kar attırdı

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Karahisar, Hisarcık, Köroğlu, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Eksi 10 derecede karda atletiyle yuvarlandı, üstüne kürekle kar attırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eksi 10 derecede karda atletiyle yuvarlandı, üstüne kürekle kar attırdı - Son Dakika
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