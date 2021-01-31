Eksi 10 derecede toplanan kamışlar yurt dışına ihraç ediliyor - Son Dakika

Eksi 10 derecede toplanan kamışlar yurt dışına ihraç ediliyor

Kayseri Sultan Sazlığı'nda yetişen kamışlar yurt içinde yüzde 35'lik ihtiyacı karşılıyor

KAYSERİ - Kayseri Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde yetişen kamışlar, eksi 10 derecede toplandıktan sonra yurt dışına ihraç ediliyor.

Kayseri'nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri arasında bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde her sene kış aylarında kesimi yapılan kamışlar, yurt dışına ihraç ediliyor. Eksi 10 derece sıcaklıkta kesim işlemlerine başlanan kamışlar, depolara getiriliyor. Daha sonra el işçiliği ile temizleme, balyalama ve yüklenme aşamasından geçen kamışlar, yurt dışında İngiltere ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Ayrıca Sultan Sazlığı Kuş Cenneti, kamış üretiminde Türkiye pazarında ihtiyacın yüzde 35'ini karşılıyor.

Sultan Sazlığı'nın kalite açısından oldukça iyi olduğunu ve Türkiye pazarında üretimi yüzde 75 seviyelerine çıkarmak istediklerini söyleyen kamış üreticisi Musa Tuna, "Her yıl kasım ayının 15'i itibarı ile sazlıklardan kesim yapılır. Kalitemize uygun olan kamışları belirleriz. Kamışın yetişme evresinin tamamlanıp tamamlanmadığına bakarak ona göre kesim yapılır. Kesim yapıldıktan sonra kamışlar sazlıktan araçlar ile depolara getirilir. Depolara geldikten sonra ise çatı kamışı ile pergola hasırı olmak üzere sınıflandırıldıktan sonra yurt dışına gidecek olanlar yurt dışına sevk ediliyor. Yurt içerisinde kullandığımız kamışlar ise atölyelerde işlendikten sonra yurt içi pazarına dağılımı gerçekleştiriliyor. Yoğun olarak Kayseri'de bulunan Sultan Sazlığı'nda çalışıyoruz. Türkiye genelinde de kalitemize uygun olan farklı sazlıklarda da çalışma yapıyoruz. Kayseri'de sektör olarak yüzde 35 civarında bir potansiyele sahibiz. Bizim kapasitemiz yüksek, yani Türkiye'de ne kadar kaliteli ürün olursa kapasitemizde o kadar büyüyor. Yani müşterinin alımı kamışın kalitesi ile doğru orantılı oluyor. Kaliteli ürün olduğu zaman müşteri için ne kadar olduğu fark etmiyor. Sultan Sazlığı kalite oranı yüksek bir sazlık. Kamışlarımıza en çok İngiltere, Hollanda, Almanya ve Danimarka ülkelerinden talep oluyor. Yurt içinde ise son 5 yıldır hasır ürünlerine karşı bir yoğunlaşma oluştu. Ülkemizde de bu pazar günden güne büyüyor. Ülkemizde bizim sektörümüzde üretim yapan firmaların öncelikle kaliteli ürün üretmesini tavsiye ediyorum. Çünkü bu ürün kalitesiz olarak yurt dışına çıktığı zaman kendi firmasından fazla ülkemize olan güven düşüyor. Yurt içinde de kamış çatılar yapılıyor, bu çatılar da kalitesiz ürünlerden yapıldığı zaman akma gerçekleşiyor. Akma olduğu zaman da kamıştan üretilen bu çatıların önü kesiliyor ve tercih edilmiyor. Aksi olarak kaliteli yapıldığı zaman ve uzun süre kullanıldığı zaman ise tam tersi olarak tercih ediliyor. Biz Kayseri olarak kamış sektöründe yurt dışına oranla yurt içinde pazarımızı daha kaliteli yapmak için sektördeki payımızı yüzde 35'lerden yüzde 75'lere yükseltmeyi düşünüyoruz" dedi.