Eksi 10 Derecede Vatandaşlara Sıcacık Çorba
1 saat önce
Çankaya Belediyesi dondurucu soğukların hissedildiği bugünlerde 4 ayrı noktada kurduğu stantlarda vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor.
Çankaya Belediyesi
dondurucu soğukların hissedildiği bugünlerde 4 ayrı noktada kurduğu stantlarda vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor.
Çankaya Belediyesi hava sıcaklığının eksi 10'lara düştüğü dondurucu Ankara
soğuklarında sıcak çorba ile vatandaşların içini ısıtıyor. Çankaya Belediyesi Ziya Gökalp
Caddesi'nde bulunan başkanlık binasının yanı sıra Ankara Üniversitesi
Cebeci Kampüsü ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi
A1 Kapısı ve Hacettepe Üniversitesi
Beytepe Kampüsü önünde sabahın erken saatlerinde işine ve okuluna giden vatandaşlara sıcak çorba veriyor.
Ankaralıları bu dondurucu soğukta sıcak çorbayla karşılayan Çankaya Belediyesi çorba dağıtımını 06.00-09.00 saatleri arasında 4 noktada gerçekleştiriyor. Vatandaşları güne sıcak bir günaydınla karşılayan Çankaya Belediyesi çorba dağıtımına soğuk havanın etkisini gösterdiği günler boyunca devam edecek. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:07 Kaynak: İHA
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