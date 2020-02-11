Eksi 11 derecede Kapan-6 Zori operasyonu başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eksi 11 derecede Kapan-6 Zori operasyonu başlatıldı - Son Dakika

Eksi 11 derecede Kapan-6 Zori operasyonu başlatıldı

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçesi ile Diyarbakır'ın Silvan ve Kulp ilçeleri üçgeninde buluna zorlu arazi şartlarına sahip Zori deresi bölgesine bin 440 personelle Kapan-6 Zori operasyonu başlatıldı.

Eksi 11 derecede Kapan-6 Zori operasyonu başlatıldı, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesi ile Diyarbakır'ın Silvan ve Kulp ilçeleri üçgeninde buluna zorlu arazi şartlarına sahip Zori deresi bölgesine bin 440 personelle Kapan-6 Zori operasyonu başlatıldı.


Önceki yıllarda sık sık PKK'lı teröristler tarafından barınak olarak kullanılan ve düzenlenen başarılı operasyonlar neticesinde aralarında müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın katili olarak aranan Baran kod alı teröristinde bulunduğu çok teröristin etkisiz hale gerildiği zorlu araziye sahip Zori deresi bölgesine düzenlenen operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 440 personel görevlendirildi.


Bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman hava sıcaklığının eksi 11 dereceye düştüğü operasyonda, Zori barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. - BATMAN

Diyarbakır, Batman, Sason, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:03 Kaynak: İHA
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