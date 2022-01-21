Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı - Son Dakika

Hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düştüğü Tut ilçesinde tilki soğuk havaya dayanamadı. Soğuk nedeniyle donan tilki karın içine gömüldü. Çomar isimli çoban köpeği tarafından fark edilen tilkinin etrafındaki karı temizleyen vatandaşlar, tilkinin donduğunu fark etti.

DOĞAYA YEM BIRAKILDI

Öte yandan Adıyaman'ın Kahta ilçesine bir grup genç, etkili olan kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yabani ve sokak hayvanlar için yem bıraktı.Kahta Gençlik Merkezi lider çalışanları ve gönüllü gençler yabani hayvanlar için kedi ve köpek yem bıraktı, kuşlar için dağlık alanlara buğday attılar.