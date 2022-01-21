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Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı - Son Dakika

Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı

21.01.2022 16:22

Termometrelerin eksi 11 dereceyi gördüğü Adıyaman'ın Tut ilçesinde soğuk hava ve kar nedeniyle hareket halindeki tilki donup kaldı.

Hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düştüğü Tut ilçesinde tilki soğuk havaya dayanamadı. Soğuk nedeniyle donan tilki karın içine gömüldü. Çomar isimli çoban köpeği tarafından fark edilen tilkinin etrafındaki karı temizleyen vatandaşlar, tilkinin donduğunu fark etti.

DOĞAYA YEM BIRAKILDI

Öte yandan Adıyaman'ın Kahta ilçesine bir grup genç, etkili olan kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan yabani ve sokak hayvanlar için yem bıraktı.Kahta Gençlik Merkezi lider çalışanları ve gönüllü gençler yabani hayvanlar için kedi ve köpek yem bıraktı, kuşlar için dağlık alanlara buğday attılar.

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Adıyaman, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı - Son Dakika
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