Son Dakika Haberleri: Eksi 12 Derece Yarı Çıplak Kara Yattı

Eksi 12 Derece Yarı Çıplak Kara Yattı

1 saat önce

Eksi 12 derece yarı çıplak kara yattıNEVŞEHİR - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde isminin Elvan olduğu öğrenilen bir kişi eksi 12 derece yarı çıplak kara yatması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Eksi 12 derece yarı çıplak kara yattı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde isminin Elvan olduğu öğrenilen bir kişi eksi 12 derece yarı çıplak kara yatması sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde isminin Elvan olduğu öğrenilen bir vatandaş eksi 12 derecede soyunarak kara yattı. Bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına o anlar kaydettiren Elvan isimli adam önce üstündeki kıyafetleri çıkartıyor ve biranda karların üzerine kendisini bırakıyor. O anları cep telefonuna kayıt alan arkadaşı ile konuşmaları ise izleyenleri adeta kahkahaya boğdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:05 Kaynak: İHA

Nevşehir, Gülşehir, Genel
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